Speurders weten wie er achter het stuur zat bij drama in Strépy: bestuurder (34) had te veel gedronken, passagier “sliep”

Voor het onderzoek is het een uitgemaakte zaak: Paolo F. (34) zat achter het stuur, zijn neef Nino N. (32) op de passagiersbank. Dat bevestigt het parket van Bergen. De bestuurder had met 0,67 promille het minst van de twee gedronken. Dat is net boven de toegestane grens van 0,5 promille. In normale omstandigheden - zonder dat eerst mensen worden aangereden - volstaat dat gehalte om een chauffeur drie uren aan de kant te zetten en een boete van 175 euro te laten betalen. Nino N. had 0,8 promille alcohol in zijn bloed. De speekseltest voor drugs zou bij beide verdachten negatief zijn. De analyse van hun bloedonderzoek moet daarover eerstdaags de doorslag geven.

Elektronische apparatuur

De twee neven verschenen om 22 uur voor de onderzoeksrechter. Die moet tegen 5 uur beslissen of ze nog een maand langer in de cel blijven. “Mijn cliënt heeft aan de speurders verteld dat hij vrijwel onmiddellijk na het instappen in de auto in slaap is gevallen”, zegt advocaat Nasrednie Benzerfa. “Hij heeft dus helemaal niets gezien. Hij is wakker geschrokken van de ‘impacten’. Eigenlijk toen het al gebeurd was.” Nino N. weet volgens zijn advocaat niet waarom ze pas honderden meter verder zijn gestopt. “Mijn cliënt zit in zak en as. Hij heeft ook een hart. Hij wéét dat er zes doden vielen en nog eens zoveel meer gewonden. Hij is iemand normaal. Iemand zónder gerechtelijke antecedenten. Iemand met een job. Hij is er kapot van.”