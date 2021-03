Speurders maken jacht op zeldzaam Bendewapen

Gevangenis Namen in quarantai­ne: helft gevangenen en personeel besmet

27 februari De gevangenis van Namen is getroffen door een zware uitbraak van het coronavirus. Bijna de helft van de gedetineerden en het gevangenispersoneel heeft positief getest op COVID-19. In totaal blijken 61 van de 132 gedetineerden besmet. Ook 57 personeelsleden blijken besmet. De gevangenis is onder quarantaine geplaatst. De gevangenen moeten in hun cel blijven, alle bezoek is opgeschort, er wordt niet gedoucht en er zijn geen wandelingen.