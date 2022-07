Spectaculair mucomedicijn dan toch niet terugbetaald: “Dit gaat mensenlevens kosten”

Antwerpen Voor de derde keer geschoten op woning in Borgerhout: “Achtervol­ging duurde tot over de Nederland­se grens.”

Voor de derde keer deze maand is een woning in de Zegepraalstraat in Borgerhout onder vuur genomen. Ditmaal volgde er ook een achtervolging door de politie die helemaal tot in Essen leidde. De Nederlandse politie nam de verdachten net over de grens in hechtenis. Het parket kijkt nu of het duo aan ons land uitgeleverd kan worden.

2 juli