Specialisten vinden dat vaccineren veel hygiënischer kan

ANTWERPEN Antwerpse horecasec­tor komt op straat en laat letterlijk van zich horen: “Dat we niet opgeven, nóoit opgeven”

11:03 “Ons geduld is op, stop de Covidstrop.” Een niet mis te verstane boodschap van de Antwerpse horecasector. Met enkele honderden - én potten en pannen om lawaai te maken - kwamen ze maandagavond samen in het stadscentrum om hun ongenoegen uit te drukken. “Dat we onze terrassen niet mogen openen terwijl het op de kaaien op de koppen lopen is, dat gaat mijn verstand te boven.”