Specialiste in opleiding getuigt over seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Als ik hem een klem moest aanreiken hield hij mijn hand nét iets te lang vast”

Minstens 40 procent van de aankomende artsen krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In ‘Humo’ getuigt deze week onder meer een specialiste in opleiding over haar ervaringen. “Als ik hem een klem moest aanreiken, hield hij mijn hand nét iets te lang vast”, klinkt het uit de mond van Veerle (een schuilnaam; nvdr).

De jongedame liep als 22-jarige stage op de afdeling chirurgie aan de KU Leuven. “Eén chirurg begon seksueel getinte toespelingen in mijn richting te maken. Toen hij hoorde dat ik naar de Beekse Bergen ging, vroeg hij of ik op zoek ging naar een Nederlandse tijger. ‘Kan een Vlaamse leeuw je behoeften niet meer bevredigen?’”

Bij operaties stonden ze soms gedurende vier uur op een halve meter afstand van elkaar. “Als ik hem een klem moest aanreiken, hield hij mijn hand nét iets te lang vast. Elke gelegenheid nam hij te baat voor fysiek contact. Je moet je voorstellen: die man was in de vijftig. Ik voelde niets voor hem. Maar wat kon ik doen? Hij zou later aan mijn stagemeester vertellen hoe ik het ervan afgebracht had.”

“Wil je me knuffel geven?”

Ook lastige opmerkingen bleven niet uit. “‘Vandaag zie je er zo schattig uit. Wil je me geen knuffel geven?’, vroeg hij. Tot op de dag van vandaag prijs ik me gelukkig dat ik meteen een antwoord klaar had. ‘Ik weet niet wat ik hiermee moet doen’, reageerde ik. ‘Zullen we misschien de volgende patiënt binnenlaten?’”

In het ‘Humo’-stuk leest u waar Veerle nog meer tegenaan liep en getuigt ook Lotta Coenen (28), een huisarts in opleiding aan de VUB. Anya Topolski (45), hoofddocent politieke filosofie en ethiek aan de Raboud Universiteit in Nijmegen en een drijvende kracht achter het Belgian Universitary Network for Diversity, legt bovendien uit waarom mensen in de academische wereld geen klacht indienen als hun seksuele grens wordt overschreden. En Liesbet Stevens, de adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, maakt duidelijk dat ze het gehad heeft met “de John de Mol-reactie” op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

