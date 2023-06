Speciale ‘cashhonden’ van federale politie spoorden in 2022 recordbedrag van 10 miljoen euro op

Explosie­ven­hond Dary (13) krijgt militaire uitvaart in kazerne: “Het voelt alsof ik na 10 jaar mijn schaduw ben kwijtge­raakt”

Het 11 Bataljon Genie in Burcht heeft deze week afscheid genomen van Dary. De 13-jarige herdershond diende tien jaar in het leger om explosieven op te speuren. Dat deed hij samen met partner in crime Davy (47) uit Beveren, voor wie het een moeilijke dag werd. “Er is niemand die me beter kende dan Dary. Hij was de barometer voor mijn gemoedstoestand.”