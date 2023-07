Special Olympics Belgium verwelkomt nieuwe directeur

Update Jongen (14) die in moeilijkhe­den raakte tijdens zwempartij in Luik overleden

De 14-jarige jongen die gisteren in moeilijkheden raakte in een vijver in Oupeye, een gemeente in de provincie Luik, is overleden. Dat schrijft SudInfo. De brandweer haalde de tiener, die met vrienden aan het zwemmen was, gisteren uit het water. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vanmorgen gestorven is.