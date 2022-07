Spanningen met PS en MR tijdens pensioendiscussie

Liberalen en CD&V kijken naar lage pensioen­leef­tijd van militairen en ‘rijdend’ NMBS-personeel, maar krijgen deksel op de neus

Een pensioenbonus van 3 euro bruto per dag dat je langer doorwerkt: daar is de regering het al grotendeels over eens. Maar verder is er nog maar weinig vooruitgang in het pensioendossier. Intussen leggen de liberalen en CD&V nog een nieuw element in de weegschaal: de uitzonderlijk lage pensioenleeftijd van onder meer militairen en ‘rijdend’ NMBS-personeel. Maar de andere partijen willen dat er niet bij bij sleuren.

