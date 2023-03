Spanningen lopen hoog op tijdens begrotingsgesprekken: “Als het zo moet, kunnen we in mei ook naar de verkiezingen”

Leveran­ciers saboteren energiede­len door opleggen forse ‘admini­stra­tie­kos­ten’, “kost volledig wegnemen kan wellicht niet”, vreest Demir

Wie van plan is om energie te delen met de buurman of familie, doet dat niet kosteloos. Intussen rekenen al vijf energieleveranciers hoge administratiekosten aan wanneer ze weten dat je gaat energiedelen. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Die kosten wegnemen is waarschijnlijk onmogelijk, reageerde energieminister Zuhal Demir (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement.