Spanning tussen N-VA en Open Vld dreigt Vlaamse regering te verlammen

De Vlaamse regering onder minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft een moeilijk eerste jaar achter de rug. De start was twijfelachtig - herinner u de opstand van de cultuursector. En het vervolg was niet beter: de coronagolf in maart zorgde voor duizenden overlijdens in de woonzorgcentra. De coronagolf in oktober werd laat opgemerkt. Ook voor de toekomst blijft de politieke barometer van Jambon I op onweer staan. "De coalitie heeft al heel wat moeilijkheden - de 'MP' komt niet uit de verf en de ministercast is zwak - maar daar komt nu nog een probleem bij: een acuut gebrek aan vertrouwen tussen coalitiepartners N-VA en Open Vld", oordeelt Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB. "De vorming van Vivaldi heeft wonden geslagen en het is twijfelachtig of die nog zullen helen."