SpaceX-lancering met magneto-meter van studenten UHasselt aan boord

"Last call: laat eerste coronaprik vóór 10 september zetten”

27 augustus Wie nog niet gevaccineerd is en dat alsnog wil laten doen, laat best vóór 10 september de eerste prik zetten in het vaccinatiecentrum. "Wie zich dan nog niet naar een vaccinatiecentrum heeft begeven, maakt het zichzelf moeilijker om nog gevaccineerd te worden nadien", zo zei het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag tijdens een persbriefing. "Het is dus echt wel de last call voor de eerste coronaprik."