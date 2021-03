Sp.a wordt ‘Vooruit’: volg hier toespraak van Conner Rousseau

Margot Cloet zwaar ontgoo­cheld na uitblijven verstren­gin­gen: "We staan erbij en kijken ernaar"

20 maart Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, is ontgoocheld in de beslissingen van het Overlegcomité van gisteren. "De sterke stijging van de ziekenhuisopnames en nood aan intensieve zorg baart ons zorgen. Ik ging ervan uit dat er maatregelen genomen gingen worden die voor een time-out zouden zorgen, maar nu krijg ik een beetje het gevoel: we staan erbij en kijken ernaar", zegt Cloet.