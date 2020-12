Sp.a wil straf voor dierenmishandeling verdubbelen

Een tweetal weken geleden ontstond veel verontwaardiging toen bleek dat een jogger in Waasmunster een hondje, Dribbel, had doodgestoken. De man gaf de feiten toe en is ondertussen vrij onder voorwaarden.

Het parket van Dendermonde had om zijn aanhouding gevraagd. Niet vanwege dierenmishandeling, maar voor de inbreuk op de wapenwetgeving. Voor de dierenmishandeling op zich kon hij immers niet worden aangehouden. De wet voorziet een mogelijkheid tot aanhouding voor feiten die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van één jaar of meer. En dat is voor dierenmishandeling niet het geval, tenzij het om recidivisten gaat.

‘Harder optreden’

De Vlaamse socialisten willen daar verandering in brengen en de strafmaat verdubbelen tot een jaar celstraf. "Het kan toch niet dat we moeten wachten tot wanneer een dader nog eens toeslaat vooraleer we hen hard kunnen straffen voor het leed dat ze de dieren en hun baasjes hebben aangedaan", vindt Vandenhove.

"Ondanks de strafverzwaring voor recidivisten die twee jaar terug werd ingevoerd, blijven de klachten over dierenmishandeling jaar na jaar toenemen. Als we de tendens willen keren, zullen we harder moeten optreden bij de eerste gruweldaad, net zoals in Wallonië het geval is, waar dierenbeulen onmiddellijk tot drie jaar gevangenisstraf riskeren", besluit Vandenhove.