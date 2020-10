Sp.a-voorzitter Conner Rousseau toont zijn sixpack uit solidariteit met Finse premier: “We zijn 2020 hé, preutse mensen”

In een interview in het blad zegt Marin onder meer dat het uiterlijk van een vrouw altijd onderwerp van disscussie is, daarom ook dat ze steevast voor dezelfde looks gaat. Voor de shoot werd ze gekleed door een feministische stylist, die koos voor een diep decolleté. Maar dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat: al snel volgden afkeurende commentaren dat het beeld “ongepast”, “smakeloos”, of zelfs “een premier onwaardig” was.