Sp.a stelt officiële naamsverandering uit “wegens coronamaatregelen”

Grondwater­stand in Vlaanderen gemiddeld 30 cm lager dan normaal: “Dat het bij ons veel regent, is perceptie”

17:01 Zelfs nu de herfst al enkele maanden in het land is, zijn 75 procent van de grondwaterstanden in Vlaanderen op dit moment nog zeer laag of laag. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw VILT. Over heel Vlaanderen staat de grondwaterstand nu gemiddeld 30 centimeter lager dan normaal.