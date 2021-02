Sp.a-Kamerlid wil Securail laten sms'en of whatsappen met ongeruste treinreizigers

HET DEBAT. Zijn straffen voor (minderja­ri­ge) overtre­ders van coronamaat­re­ge­len te streng?

16 februari Zeven jongeren, 14 en 15 jaar oud, hebben in de nacht van zaterdag op zondag urenlang opgesloten gezeten in kleine doorgangscellen, omdat ze de coronamaatregels hadden overtreden. Ze moesten er wachten op hun ondervraging door de jeugdrechter in Antwerpen. De jongeren kregen een maand huisarrest en dienstverleningsstraffen van 20 tot 40 uur. Gaan de straffen voor (minderjarige) coronaovertreders te ver? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.