Sp.a en Groen willen dat 30 kilometer per uur de norm wordt in bebouwde kom in Vlaanderen

Momenteel is 50 kilometer per uur de norm in de bebouwde kom, een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt als de uitzondering. Maar Bex en Lambrecht willen die aanpak nu omdraaien. In hun voorstel wordt in Vlaamse gemeenten standaard een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gehanteerd in de bebouwde kom. Het blijft dan wel mogelijk om die limiet op te trekken naar 50 kilometer per uur, als er bijvoorbeeld afgescheiden fietspaden zijn.