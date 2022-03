Sorteerkennis van Belgen nog niet op punt: 1 op de 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Verschillende Belgen hebben een betere kennis nodig over wat er met afval gebeurt. Zo denkt 1 op de 3 Belgen bijvoorbeeld dat restafval wordt gerecycleerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de ngo Fost Plus naar aanleiding van Wereld Recyclage Dag. “Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van sorteerhandelingen zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren”, zegt Fost Plus-directeur Wim Geens.

Fost Plus staat in voor “de organisatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België”. De organisatie deed een onderzoek naar het sorteergedrag van de Belgen. Daaruit blijkt dat 96 procent van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Dat doen ze uit milieuoverwegingen en omdat het afval op die manier gerecycleerd kan worden. Met dat percentage hoort ons land bij de Europese top.

Onder de 55-plussers zegt 99 procent ‘vaak’ en 91 procent ‘altijd’ te sorteren. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69 procent ‘altijd’. Het lagere percentage valt echter te verklaren door de gezinssamenstelling. Zo lijken jongeren het sorteren zolang ze thuis wonen iets vaker over te laten aan andere leden van het gezin, zoals hun ouders.

Restafval en PMD

Toch begrijpt nog niet iedereen wat er precies met afval gebeurt, vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft. Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD-zak, wordt per inwoner jaarlijks 8 kilogram aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld (bovenop de reeds verworven 15 kilogram). “Dat is goed nieuws en het toont dat de communicatie rond de uitbreiding van de sorteerboodschap haar effect niet heeft gemist”, aldus Fost Plus.

Volledig scherm De Nieuwe Blauwe Zak. © Mine Dalemans

Toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo denkt 30 procent dat restafval wordt gerecycleerd, terwijl het eigenlijk wordt verbrand. Daarnaast gelooft 1 op de 4 niet dat plastic potjes en zakjes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen, gerecycleerd worden. Dat is echter wel het geval.

Voorts is er in sommige gevallen nog onduidelijkheid over welke verpakking in welke zak hoort. Daarbij gaat het vooral om plastic verpakkingen van koekjes, plastic flessen van detergenten, aluminiumschaaltjes en metalen spuitbussen. Ook tandpastatubes belanden vaak verkeerdelijk bij het restafval, terwijl die thuishoren in de blauwe PMD-zak.