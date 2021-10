‘Sorry’ zeggen ligt vaak heel gevoelig in strafzaken

IN BEELD. Angela Merkel met veel egards ontvangen door koning Filip en premier De Croo

15 oktober Afscheidnemend Duits bondskanselier Angela Merkel is vrijdag voor een officieel bezoek in België. Van koning Filip kreeg ze het Groot Lint van de Leopoldsorde toegekend, met premier Alexander De Croo had ze een officieel onderhoud in het Egmontpaleis. In Bozar wordt ze getrakteerd op een concert.