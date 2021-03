Sophie Wilmès: “We moeten voorzichtig blijven: Islamitische Staat is niet verslagen”

De virtuele vergadering van de Internationale Coalitie bracht de 32 staten en organisaties bijeen die betrokken zijn in de strijd tegen IS. Het kalifaat is intussen verslagen, maar IS is niet verdwenen en blijft een bron van dreiging. De Internationale Coalitie herhaalde dinsdag de wil om IS voorgoed te verslaan. Daarbij werd ook opnieuw de steun uitgedrukt aan de Iraakse partners.