Sophie Wilmès neemt definitief ontslag als minister: “De ziekte van mijn man zal een moeilijke strijd worden”

Onderwijs­koe­pels vragen 20 jaar anciënni­teit voor zij-instromers: nood was nooit hoger

De onderwijsverstrekkers willen dat zij-instromers, mensen die vanuit de privésector de overstap maken naar het onderwijs, tot twintig jaar anciënniteit kunnen meenemen. Dat hebben ze donderdag duidelijk gemaakt tijdens een commissiezitting in het Vlaams Parlement over de aanpak van het lerarentekort. De bezwaren die de Raad van State ooit heeft gemaakt, zouden voor de onderwijsverstrekkers niet langer van tel mogen zijn. “We denken dat de situatie nu anders is, want de nood was nooit hoger dan nu.” De vakbonden pleiten voor het meenemen van vijftien jaar anciënniteit en compenserende maatregelen voor andere werknemers.

15:19