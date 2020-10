Somers zet vijf keer meer middelen in om gewelddadige radicalisering te bestrijden

Expert radicalise­ring Karin Heremans: “Wat gebeurd is in Parijs, is onze ergste nachtmer­rie”

19 oktober De schrikwekkende terroristische moord waarbij vrijdag een Parijse leraar geschiedenis het leven liet, doet ook Vlaamse lerarenkamers huiveren. “Wat gebeurd is in Parijs, is onze ergste nachtmerrie”, stelt directeur van het Atheneum Antwerpen en experte radicalisering Karin Heremans in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. Zij merkte vandaag in haar leraarszaal “een zekere polarisering” op. “Iets waar we dienen voor op te letten.”