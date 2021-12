Somers wil Vlaamse ambtenaren inzetten bij boostercampagne in vaccinatiecentra

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Nu het tijdsinterval na een tweede prik met een vaccin van Pfizer of Moderna is teruggebracht tot vier maanden, kan de boostercampagne nog een versnelling hoger schakelen. Vlaanderen mikt op 800.000 prikken per week in januari, maar daarvoor moet wel voldoende medisch personeel en vrijwilligers worden gevonden.

Daarom wil Somers, in navolging van zijn federale collega Petra De Sutter, Vlaamse ambtenaren aansporen om hun steentje bij te dragen. Ambtenaren die dat willen zullen in samenspraak met hun baas een dienstvrijstelling kunnen krijgen, wat betekent dat ze dus ook geen loon verliezen.

Daarnaast roept Somers de Vlaamse ambtenaren ook op om zich in de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar als vrijwilliger kandidaat te stellen. "De afgelopen twee jaar hebben we getoond hoeveel engagement en solidariteit er in Vlaanderen bestaat. Duizenden vrijwilligers staken de handen uit de mouwen. Dit willen we volhouden. Het is onze ambitie om ook tijdens de kerstvakantie volop te vaccineren. Ik hoop dat veel ambtenaren en andere burgers ook hieraan willen meewerken", aldus Somers.