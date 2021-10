Somers wil gemeenteraad weer aantrekkelijker maken

Uit cijfers in Knack bleek dat sinds het begin van de bestuursperiode, in 2019, al 680 Vlaamse gemeenteraadsleden hun zetel hebben opgegeven. En ondanks hun verkiezing in oktober 2018 hebben 563 mensen hun mandaat zelfs nooit opgenomen. Na een vraag van Kurt De Loor (Vooruit) in het parlement, gaf Somers aan dat het cijfer van 680 niet klopt. Dat berustte op een menselijke fout in zijn administratie. In werkelijkheid gaat het om 270 gemeenteraadsleden. Het andere cijfer klopt wel.