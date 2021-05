Somers wil dat elke gemeente een laadpaal-plan opstelt

Akkoord over vergroe­ning bedrijfswa­gens: vanaf 2026 enkel nog emissie­vrije auto’s volledig fiscaal aftrekbaar

18 mei De belangrijkste ministers in de federale regering zijn het in de nacht van maandag op dinsdag eens geworden over de principes om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Dat zegt de woordvoerder van de premier. Vanaf 2026 zullen enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime, luidt het. Wat dat regime precies zal inhouden, lichtte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) deze ochtend toe in HLN Live.