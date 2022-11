Somers: Vlaanderen “botst op limieten” in opvang Oekraïense vluchtelingen, Wallonië moet meer doen

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) “botsen we op onze limieten” in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vlaanderen vangt momenteel 60 procent van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen op en wil dat ook blijven doen, maar Somers verwacht hetzelfde van Wallonië. Dat antwoordde de minister in het Vlaams Parlement op een vraag van parlementslid Maaike De Vreese (N-VA).

Van de bijna 50.000 Oekraïense vluchtelingen die ondertussen ingeschreven zijn in het rijksregister, zijn er 29.705 geregistreerd in het Vlaams gewest. Daarmee zit Vlaanderen volgens Jeroen Windey, de voorzitter van de Vlaamse taskforce Oekraïne, bijna aan de 60 procent die met de andere gewesten was afgesproken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit met 19 procent duidelijk boven de afgesproken 10 procent, maar Wallonië blijft met 21 procent ruim onder de afgesproken 30 procent. “We doen met Vlaanderen wat we beloofd hebben. Dan mogen we ook aan de andere regio’s vragen om hetzelfde te doen. Brussel valt niets te verwijten, die doen meer dan hun deel. Maar het probleem zit in het zuiden van het land. We mogen hen daarop aanspreken”, aldus Somers.

De Vreese steunt de minister. “Vlaanderen doet zijn deel. Het is logisch dat van de andere regio’s hetzelfde verwacht wordt. Het is beschamend dat er in Brussel gezinnen met kinderen op straat moeten slapen. Dat is niet te verantwoorden”, zei ze.

Gemeenten en toeristische logies

Somers vraagt bovendien een inspanning vanuit het federale niveau. Zo is het volgens hem een goede zaak dat er opnieuw doorverwijzingen naar de gewesten gebeuren vanuit het transitcentrum Ariane. “Maar dat gebeurt enkel voor kwetsbare ontheemden. Wij vragen dat Fedasil opnieuw de centrale toewijzing zou doen en niet alleen voor de meest kwetsbaren.”

Volgens Somers wil Vlaanderen haar deel doen, “maar we zitten op de grens”, klinkt het. Zo zijn er momenteel nog 667 slaapplekken beschikbaar. Volgens Windey staan de gemeenten echter niet altijd te springen om die plaatsen op te geven. Zo behouden ze graag een buffer, bijvoorbeeld voor wanneer particulieren het niet meer zien zitten om hun opgenomen Oekraïners te huisvesten.

Hoewel Somers daar naar eigen zeggen begrip voor heeft, wil hij wel bekijken hoe Vlaanderen haar belofte van 60 procent opvang kan blijven waarmaken. Een van de pistes is om gemeenten die voorlopig weinig inspanningen hebben gedaan om “te mobiliseren”. “We gaan ze niet verplichten, maar wel aanklampend aanspreken”, aldus Somers. Een andere piste is om te kijken naar de toeristische logies. “De doelstelling was om daar 3.000 plaatsen te vinden, maar dat zijn er voorlopig maar enkele tientallen. Daar kunnen we nog een tand bijsteken”, besluit de minister.