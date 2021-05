Somers: "Vlaams Belang noemt zichzelf brandweerman, maar eigenlijk zijn ze pyromaan”

Zeebrugge Na 20 (!) jaar nog eens een nieuw vissers­schip voor Vlaamse vloot: “Modernise­ring is nodig als we duurzaam willen verder werken”

13:51 Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) heeft zaterdag de Zeebrugge 483 Jasmine gedoopt. Een historisch moment, want het is 20 jaar geleden dat er een spiksplinternieuw vissersschip in gebruik wordt genomen. Het is het eerste van een reeks nieuwe vaartuigen voor onze vissersvloot, die er momenteel 64 telt. “Zo kunnen we weer voor jaren verder", glunderen Dany Vlietinck en Sandra Van Torre.