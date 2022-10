Somers: “Unia laat mensen in de steek”

In de commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement is het licht op groen gezet voor de oprichting van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat instituut moet de Vlaamse exit uit Unia - voorzien voor maart 2023 - opvangen.



Op de website van Unia staat dat het centrum in afwachting van die exit wel discriminatiemeldingen blijft registreren die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden. Maar dan volgt: “Unia opent echter geen nieuwe dossiers in verband met discriminatie op vlak van Nederlandstalig onderwijs en huisvesting in Vlaanderen.”