Somers neemt extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

Zoals hij gisteren aankondigde in het Vlaams Parlement, heeft minister Somers vandaag een overleg gehad met çavaria en Wel Jong Niet Hetero. Aanleiding was de dood van David Polfliet (42) in Beveren.

Samen met de organisaties heeft minister Somers een aantal bijkomende stappen afgesproken in de strijd tegen homofobie en homohaat. Zo is het onder meer de bedoeling om de bestaande meldpunten toegankelijker en bekender te maken en om die meldpunten meer te centraliseren.

‘Safe spaces’

Daarnaast wordt onderzocht of er zogenaamde 'safe spaces' kunnen komen voor slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld. Bedoeling is om een virtuele of fysieke ruimte te creëren waar slachtoffers hun verhaal kunnen doen in een veilige en beschermde omgeving.