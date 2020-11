Somers kiest Join.Vlaanderen als opvolger van Minderhedenforum: “Ongeloof troef”

Uber breidt uit naar Vlaanderen

13:59 Uber gaat op 9 november van start in Vlaanderen, zo heeft het taxidienstbedrijf bekendgemaakt. Via de app zal een UberX te bestellen zijn in heel Vlaanderen, met de hoogste beschikbaarheid in Antwerpen, Gent en Leuven. De nieuwe diensten zijn volledig in overeenstemming met het nieuwe Vlaamse taxireglement, benadrukt het bedrijf.