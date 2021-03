Somers gaat tekeer tegen Vlaams Belang over homofobe uitspraken

“Als er een partij is in dit land die signalen uitzendt die minstens heel betwistbaar kunnen zijn vanuit het perspectief gelijke rechten, dan is het wel het Vlaams Belang”, zegt Somers. “Meneer Sam Van Rooy zwaait soms met plaatjes hier. Ik heb er ook één bij. Niet van een tweede- of derderangs figuur uit het Vlaams Belang, maar wel van partijvoorzitter Tom Van Grieken.”

Vervolgens citeert minister Somers een tweet van Van Grieken. “In 2011 zegt hij - op het moment dat Elio Di Rupo eerste minister wordt - dat het niet zijn regering is. Omdat Di Rupo een socialist is, omdat hij geen Nederlands spreekt, omdat hij een immigrant is, maar ook omdat hij gay is. In het hoofd van de partijvoorzitter kan iemand met een seksueel andere geaardheid geen eerste minister zijn, is het niet wenselijk dat een holebi eerste minister wordt.”

“Homohaat importeren via migratie”

“Ik vind de rol die u hier als minister speelt afgrijselijk”, reageert Chris Janssens (Vlaams Belang) tijdens het debat in het Vlaams Parlement. “En als u toch die weg wil opgaan met uit de context gerukte tweets en uitspraken 10, 15 en 20 jaar geleden, dan moet u misschien eens de hand in eigen boezem stoppen. Want weet u wat niet kan? Via uw gelijkekansenbeleid sowieso opkomen voor holebi’s, maar via uw migratiebeleid diezelfde holebi’s in de steek laten. Want uw partij die al jarenlang in die federale regering zit, is ervoor verantwoordelijk dat we hier grote stromen migranten hebben binnengekregen die komen uit islamitische landen waar niet alleen homoseksualiteit verboden is, maar waar er zelfs doodstraffen op staan.”