Solvay schrapt 101 jobs in Neder-over-Heembeek

Er zullen op de site in Neder-over-Heembeek ook 37 nieuwe banen worden gecreëerd, waardoor het nettoverlies er dus ongeveer 80 jobs bedraagt. Het gaat om medewerkers in ondersteunende functies, zoals HR, ICT, communicatie, financiën, aankoop en industriële, strategische en juridische functies. Op de andere sites in ons land zullen geen banen verdwijnen, bevestigt een woordvoerder. Op de Brusselse site werken 900 mensen.

De jobs die gedelokaliseerd worden, worden verplaatst naar andere sites van het bedrijf in België of het buitenland.



Solvay laat weten dat het zijn "business support-activiteiten herbekijkt" in het kader van een strategie die eind 2019 is aangekondigd. "De nieuwe economische realiteit als gevolg van de Covid-19-pandemie heeft de veranderingen versneld", klinkt het in een mededeling.



In het nieuwe bedrijfsmodel zullen bepaalde activiteiten gecentraliseerd worden om de "operationele efficiëntie van de groep te verhogen". De implementatie van dat model start in het tweede kwartaal van 2021.