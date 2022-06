Solvay gaat voor wereldwijde uitfasering van specifiek type PFAS

Kind (4) verkeert in levensge­vaar nadat het meerdere verdiepin­gen naar beneden valt in H&M-win­kel

Vanmiddag omstreeks 15 uur is een kind van vier jaar enkele verdiepingen naar beneden gevallen in een H&M-winkel in de Brusselse Nieuwstraat. Het kind is met spoed afgevoerd naar het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Laken en verkeert in levensgevaar. Dat schrijft 7sur7.

18:14