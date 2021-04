Soja en palmolie binnenkort niet meer in biobrandstoffen

Vanaf midden 2022 zal in biobrandstoffen voor de transportsector geen palmolie meer mogen zitten. Vanaf 2023 is dat ook voor soja het geval. Minister van Leefmilieu en Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) scherpt daarvoor de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan.

"Deze brandstoffen hebben nauwelijks tot geen voordeel ten opzichte van klassieke fossiele brandstoffen vanuit klimaatoogpunt, maar leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en zelfs mensenrechtenschendingen", zegt minister Khattabi.

Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is op de Belgische markt tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd, naar 231 miljoen liter. "Alleen al om die biodiesel voor de Belgische markt te produceren zijn er palmolieplantages nodig met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 voetbalvelden. Uit studies weten we dat minstens de helft van die palmolieplantages is aangeplant op grond die in een recent verleden ontbost is", voegt de minister daar aan toe.

Volgens minister Khattabi gaat het om de eerste maatregel sinds ons land lid is geworden van de Amsterdam Declaration Partnership, een akkoord tegen de invoering van ontbossing. "Dit is een eerste stap om de negatieve milieueffecten van het federale biobrandstoffenbeleid te stoppen. De federale regering zal ook de vraag naar (bio)brandstoffen verminderen door in te zetten op elektrisch vervoer en vervoer per trein", besluit minister Khattabi.

Totale volume

Een coalitie van noord-zuid- en milieuorganisaties verwelkomt de beslissing, maar waarschuwt tegelijk dat het probleem niet is opgelost zolang het totale volume 'eerste generatie' biobrandstoffen niet daalt. "Zolang het totale volume niet daalt, is het probleem niet opgelost", zeggen onder meer 11.11.11, Oxfam-in-België, Greenpeace, BOS+, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Natagora en WWF-België.

Ze vrezen dat er een verschuiving zal optreden, waardoor er in totaal even veel gewassen nodig blijven. "De vraag naar land en dus de impact op de voedselzekerheid en biodiversiteit is daarmee niet opgelost, en ook Europese gewassen voor biobrandstoffen zoals suikerbieten zijn problematisch bij intensieve teelt, bijvoorbeeld op vlak van pesticiden."

"Rijden op voedsel is slecht beleid, ook wanneer palmolie en soja worden gebannen. België moet tegelijk dus dringend werk maken van een aanpassing van de totale doelstelling voor biobrandstoffen en een uitfasering van de eerste generatie", besluiten de ngo's.