Sofina geeft personeel 40 dagen extra vakantie als coronageste

Moeten we vrezen voor een nieuwe lockdown als coronacij­fers nog sneller stijgen? Experten leggen uit

22 maart Verontrustend. Zo omschrijft Sciensano-viroloog Steven Van Gucht de toename van het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties. “Als de cijfers nog sneller stijgen, moet er drastisch ingegrepen worden. Dan is een lockdown-achtig scenario het enige dat overblijft”, zegt hij. Maar zullen de cijfers nog stijgen? Is dat te voorspellen? En wanneer zullen de politici dan beslissen of er opnieuw een lockdown komt of niet? En hoe moet die lockdown eruitzien?