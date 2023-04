Sofie (35) getuigt nadat haar drie kinderen jarenlang werden verkracht door grootvader: “Terwijl ik Luc vertrouwde, werd hun onschuld afgepakt”

Twintiger al voor de achtste keer betrapt voor het rijden onder invloed én zonder rijbewijs

De politiezone Rivierenland heeft in Willebroek een 28-jarige chauffeur uit het verkeer gehaald. Zijn bestelwagen, die eigenlijk van zijn vader was, werd eveneens in beslag genomen. De reden? De man werd al voor de achtste keer op zes jaar tijd betrapt op rijden onder invloed van drugs of alcohol.