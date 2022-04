Sodexo waarschuwt gebruikers van dienstencheques voor pogingen tot phishing

Franstali­ge partijen roepen MR op het matje na debat met Van Grieken: “Dit kan niet zonder gevolg blijven”

In Franstalig België is consternatie ontstaan over het debat tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-topman Tom Van Grieken, gisteren in ‘Terzake’ op Canvas. In het zuiden van het land ligt er nog steeds een cordon médiatique rond extreemrechts. PS, Ecolo en Les Engagés vragen de MR nu om tegen maandagmiddag hun standpunt over het cordon sanitaire te verduidelijken. “Er is een rode lijn overschreden.”

19:36