Socioloog schrikt niet van enorme solidariteitsgolf: “Eindelijk kunnen we echt iets doen in plaats van lijdzaam toekijken”

Op amper 48 uur tijd hebben al meer dan 8.500 vrijwilligers zich verenigd om in de getroffen gebieden in Wallonië en Limburg de mouwen op te stropen en te gaan helpen om puin te ruimen, te verhuizen of schoon te maken. “Het gaat heel snel”, meldt het Rode Kruis, dat de acties de komende weken coördineert.