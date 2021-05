Socialistische vakbond wil leeftijd voor brugpensioen verlagen naar 58 jaar

Kessel-Lo Vakbonden en directie Commscope volgende week in overleg

28 mei De vakbonden gaan volgende week in overleg met de directie van Commscope in Kessel-Lo over de intentie om 221 arbeiders en 64 bedienden te ontslaan. Concreet zou dat de stopzetting van de productie en de distributie betekenen. Enkel de researchafdeling zou de herstructurering overleven van het bedrijf dat al sinds 1969 is gevestigd aan de Diestsesteenweg.