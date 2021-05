Socialistische vakbond eist brugpensioen vanaf 58 jaar

OVERZICHT. Ziekenhuis­op­na­mes onder kaap van 100 per dag

15:14 Het aantal patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, blijft verder dalen en is onder de kaap van de honderd per dag gezakt. Dat blijkt zaterdag uit de meest recente cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalde tussen 19 en 25 mei in vergelijking met de zeven dagen ervoor en kwam uit onder de kaap van de 2.000 per dag.