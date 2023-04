Socialistische vakbond dient klacht in tegen directie Delhaize

In Frankrijk en Duitsland levert spaarboek­je 3% op. Waarom moeten wij het dan nog steeds met sukkelren­tes stellen? “In België word je als spaarder afgestraft”

Sinds vorige zomer zitten de spaarrentes op spaarrekeningen eindelijk opnieuw in de lift. Maar erg ver springen we met die 1 of hooguit 1,5 procent intrest nog niet. Waarom kan ING in Duitsland bijvoorbeeld 3 procent bieden? En vooral: waarom doen onze banken dat niet? Moet je gehoor geven aan de lokroep van hoge buitenlandse rentes? En hoe zullen de spaarrenten de komende maanden evolueren? Onze geldexpert Pascal Paepen geeft antwoord.