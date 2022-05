Socialistische vakbond ACOD herhaalt oproep tot algemene staking op 31 mei

Europese staking dreigt in de zomer bij Ryanair

Vakbonden uit vijf landen dreigen in de zomer met een Europese staking als Ryanair niet instemt met “een echte sociale dialoog”. Dat hebben ze afgesproken tijdens een onderling overleg in Brussel. Naast België gaat het om Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. “Sporadische of gecoördineerde acties zouden zowat overal in Europa kunnen plaatsvinden vanaf juni”, aldus Didier Lebbe, secretaris bij de Franstalige christelijke bediendebond CNE.

19 mei