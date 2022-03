Socialistische Mutualiteiten, Bond Moyson en De VoorZorg worden op 1 juli Solidaris

Broer van carnava­list die werd doodgere­den in Strépy roept op tot kalmte: “Laten we vooral geen domme dingen doen”

In La Louvière zijn gisteren honderden mensen samengekomen voor een eerbetoon aan de slachtoffers van de carnavalstragedie in Strépy-Bracquegnies (Henegouwen), onder wie ook twee broers van Fred Cicero. Fred is een van de zes personen die zondag om het leven kwamen toen een auto inreed op een groep gilles. “We willen geen geweld of wraak”, riep zijn broer op.

23 maart