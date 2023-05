Socialistisch ziekenfonds snoeihard voor geneesmiddelenindustrie

De jongste maanden duiken steeds meer verhalen op van geneesmiddelen die niet langer vlot beschikbaar zijn bij de apotheek. In sommige gevallen, zoals met het middel Antabus dat wordt gebruikt door alcoholverslaafden, worden producten zelfs helemaal van de markt gehaald.

“Die commerciële krachten zien vooral de euro’s en de dollars blinken, maar krijgen zelden of nooit het woord patiënt over hun lippen”, zei Paul Callewaert maandag voor enkele honderden toehoorders aan het kasteel Walburg in Sint-Niklaas.

“Zieke kinderen zijn speelbal”

In sommige gevallen worden zelfs zieke kinderen gebruikt om de winst nog verder op te drijven, hekelde Callewaert. Hij doelde daarmee op de crowdfundings die regelmatig worden georganiseerd om een kind aan een quasi onbetaalbaar geneesmiddel te helpen. “Voor de farma-industrie zijn deze kinderen een speelbal in een proces waarbij winstoptimalisatie het doel is. Het alternatief is dat ongeruste ouders gedwongen worden tot het organiseren van benefietavonden en crowdfunding, gebaseerd op liefdadigheid.”

Europa heeft volgens hem de sleutels in handen om tot een meer transparante prijszetting te komen. “Recent toonde Solidaris aan dat mits het hanteren van een transparant model voor de prijszetting voor geneesmiddelen in België, 1 miljard zou vrijkomen. Dat bedrag kan dan worden ingezet voor andere noodzakelijke geneesmiddelen, of andere dure zorg.”

Solidaris lanceert een petitie om het transparante model op de agenda te krijgen voor het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024.

Numerus clausus

Daarnaast vond Calewaert dat de numerus clausus voor artsen en tandartsen op de schop moet. “Het baart ons zorgen dat je soms weken moet wachten om bij een huisarts te geraken. Voor een specialist loopt dat soms op tot maanden en om bij een orthodontist te geraken moet je soms zelfs jaren wachten”, zei hij. Callewaert verweet de Vlaamse regering laksheid en een maniakaal vasthouden aan de eigen waarheid.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau herhaalde in het Walburgpark zijn speech van zondagavond, voor de gelegenheid met een iets meer Waaslands gekleurd accent.

