Socialisten willen termijn voor bloeddonatie door homoseksuele mannen verkorten

Een wet die dateert van 1996 bepaalt dat homo- en biseksuele mannen nu minstens een jaar lang geen seksuele betrekkingen met een man mogen hebben gehad als ze bloed willen doneren. Het gaat om een voorzorgsmaatregel om besmettingen met infectieziektes zoals hiv via bloeddonatie te vermijden.

Maar die bepaling is achterhaald, vindt Vooruit-Kamerlid Karin Jiroflée. Zij dient samen met de Franstalige socialisten van PS een wetsvoorstel in om de termijn te verkorten. De tekst wordt donderdagavond in overweging genomen in de Kamer. "Er is geen enkele reden om de drempel van een jaar nog langer op te leggen om bloed te doneren", vindt Jiroflée.

Vier maanden

Concreet willen Vooruit en PS de termijn terugbrengen tot vier maanden. Volgens Vooruit houdt de wetgeving dan rekening met de "meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens". De partij wijst ook op een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2015, dat wijst op mogelijke disproportionaliteit in de Franse wetgeving. "Recente wetenschappelijke technieken om hiv op te sporen, zouden bovendien voldoende hoog niveau van bescherming van de gezondheid kunnen waarborgen", klinkt het nog.

In Nederland mogen homo- of biseksuele mannen in een monogame relatie met een andere man sinds september bloed doneren. Ook in andere Europese landen als Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk staat het gedrag en niet de geaardheid centraal in de beslissing of iemand al dan niet bloed mag geven. Frankrijk voert dat vanaf maart in, kondigde minister van Volksgezondheid Olivier Véran gisteren aan.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het federaal geneesmiddelenagentschap FAVV vorig jaar al om een haalbaarheidsanalyse. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) wil de onthoudingsperiode voor homoseksuele mannen in elk geval "tot een strikt minimum beperken", laat ze donderdagavond weten. "Het uitsluitend baseren van bloeddonatie op homoseksuele seksuele contacten is een discriminerende maatregel die een negatief signaal naar de homogemeenschap in de samenleving zendt", zegt ze.

Bedenkingen

Het Rode Kruis Vlaanderen, de organisatie die in Vlaanderen bevoegd is voor de bloedbevoorrading, blijft bedenkingen hebben bij het inkorten van de termijn tot vier maanden. "We hebben die bedenkingen ook overgemaakt aan alle parlementsleden", zegt woordvoerder Jan Poté. "Maar uiteindelijk is het aan de beleidsmakers om de afweging te maken. Wij volgen de wetgeving en zullen dat ook in de toekomst blijven doen".

In een tekst op de website van Rode Kruis Vlaanderen staat uitgelegd waarom de organisatie de huidige bloedwetgeving niet discriminerend vindt. "Ook het Grondwettelijk Hof oordeelde al dat de onthoudingsperiode (voor homoseksuele mannen, red.) proportioneel is en dat de genomen maatregel in verhouding staat tot het risico voor patiënten die een bloedtransfusie moeten ondergaan", klinkt het. De bestaande maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en eventuele aanpassingen moeten volgens het Rode Kruis ook gebaseerd zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek. "Elk jaar krijgen in ons land duizenden mensen één of andere bloedtransfusie en zij hebben recht op het veiligst mogelijke bloed", aldus de organisatie.