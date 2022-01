Socialisten vragen verbod op killerrobots

Binnenland “Spectacu­lai­re toename” van aantal niet-begeleide minderjari­ge asielzoe­kers

Het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat in ons land asiel aanvraagt is in 2021 fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Freddy Roosemont, de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken, meegaf tijdens een hoorzitting in de Kamer. De volgens Roosemont “spectaculaire toename” is vooral het gevolg van een stijgend aantal jonge Afghaanse asielzoekers in ons land, zei hij.

11 januari