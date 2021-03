Socialemediagebruikers springen in de bres voor dodelijk slachtoffer van gaybashing: “Geef niet toe aan de haat. Er bestaat niets mooier dan de liefde”

Privaat grootgrond­be­zit op het Vlaamse platteland blijft een adellijke kwestie

8:12 De oude adel in Vlaanderen is nog steeds een belangrijke speler op de grondmarkt. Dat blijkt uit een ranglijst van Vlaamse grootgrondbezitters die onderzoekssite Apache publiceert. De oefening is uniek voor Vlaanderen. Het adellijke grootgrondbezit is soms individueel, maar vaker zitten de terreinen gebundeld in vennootschappen of stichtingen.