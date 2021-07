Sociale vrede kost begroting 138 miljoen euro

REPORTAGE: Trooz, waar de helft van de bevolking bijna alles kwijt is: “We raken amper nog aan eten. Gelukkig hebben we elkaar”

5:00 Nog tot begin augustus is er geen elektriciteit, en de gastoevoer zal pas eind dit jaar hersteld zijn. In Trooz, vlak bij Chaudfontaine, overleven duizenden mensen na de waterellende van vorige week in primitieve omstandigheden. In de directe omgeving is geen enkele voedingswinkel. En toch vindt de hechte gemeenschap steun bij elkaar.