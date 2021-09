Sociale verhuurkantoren starten met zwarte lijst probleemhuurders

“We willen als overheid het signaal geven dat er grenzen zijn aan ons sociaal systeem”. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) bindt de strijd aan tegen “malafide sociale huurders”. Wie zoals de beruchte televisiefamilie Flodder voor ernstige overlast bij omwonenden zorgt of zijn gehuurde sociale woning zwaar beschadigt of verwaarloost, dreigt daardoor in de toekomst niet langer bij een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij terecht te kunnen. Hardleerse zondaars die uit hun woning worden gezet, zullen vanaf 1 januari 2023 op een zwarte lijst belanden die hen uitsluit voor verhuur. “Als iemand beroep kan doen op een sociale woning, mogen we verwachten dat daar als een goede huisvader mee wordt omgegaan”, kadert Diependaele.