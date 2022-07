Sociale uitgaven zoals pensioenen zouden op lange termijn bijna een derde uitmaken van het bbp

Onder de huidige omstandigheden zal de werkgelegenheidsgraad van de 20 tot 64-jarigen uitkomen op 74,6 procent in 2030. Dat is ruim onder de 80 procent doelstelling die in het regeerakkoord is opgenomen. “Het is onmogelijk om de werkgelegenheidsgraad van 80 procent te bereiken door enkel een vermindering van werkloosheidsgraad”, zegt Johan Van Gompel, voorzitter van de studiecommissie, “daarvoor moeten we ook de activiteitsgraad verhogen. Het aantal mensen die zich aanbiedt op de arbeidsmarkt moet dus verhoogd worden”.